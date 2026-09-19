Haberler

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yendi; Nwaiwu yeni hocayla galip geldiklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonsporlu Nwaiwu, zor bir hafta geçirdiklerini belirterek yeni teknik direktörle galip gelmeyi başardıklarını ve bu galibiyeti taraftara hediye ettiklerini söyledi.

Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, zor bir hafta olduğunu belirterek, yeni teknik direktör ile galip gelmeyi başardıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın futbolcusu Chibuike Nwaiwu, "Öncelikle burada bizi son dakikaya kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti onları hediye ediyoruz. Zor bir haftaydı. Mağlubiyet sonrası bu maça hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık" dedi.

"Yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler" diyen Chibuike Nwaiwu, "İşimize odaklanmak durumundaydık. Çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Bu ailenin bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Beraber birçok başarı elde edeceğimizi ve birçok maç kazanacağımızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Farklı bir skorla devre arasına girdiklerini kaydeden Chibuike Nwaiwu, "Soyunma odasında arkadaşlarımla beraber hocamızın bize söylemiş olduğu şeyler doğrultusunda, skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maça tamamlayabileceğimizi söyledik. Karşımızda büyük bir takım vardı. Ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğimizin konuşması yapıldı. Farklı bir skorla sonuç elde ettik. Sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında dikkat çeken isimler: Emre ve Kerem Alkin kardeşler de gözaltında

Fon soruşturmasında sürpriz: Herkesin tanıdığı iki kardeş gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek
Edirne'de 150 şeften 150 metrelik peynir sofrası! Gelecek yıl Guinness rekoruna başvurulacak

150 şef kurdu, 150 metre uzadı! Bu sofra Guinness'e hazırlanıyor
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet

Fenerbahçe derbide şov yaptı! Rakibine şans dahi tanımadılar
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Frankfurt Havalimanı'nda sıtma alarmı! Uçaktan taşındığı iddia edilen hastalık can aldı

Gizemli hastalık can aldı! Havalimanı çevresinde alarm verildi