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Trabzonspor, Franculino'yu 4+1 yıllığına kadrosuna kattı

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Trabzonspor, Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju için Midtjylland ile 17 milyon avro bonservis bedeliyle anlaştı. Oyuncuya 4+1 yıllık sözleşme karşılığı sezon başına 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor, Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju'yu 4+1 yıllığına renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon avro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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