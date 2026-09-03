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Trabzonspor, Franculino Gluda Dju Transferinde Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Franculino Gluda Dju Transferinde Anlaşma Sağladı
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Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi için Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi.

(TRABZON) - Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Franculino Gluda Dju'nun transferine ilişkin kulübü Midtjylland ve futbolcunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Transferin mali detaylarına ilişkin ise açıklamada bilgi verilmedi.

Kaynak: ANKA
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