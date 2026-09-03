Trabzonspor, Franculino Gluda Dju Transferinde Anlaşma Sağladı
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi için Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi.
(TRABZON) - Trabzonspor, profesyonel futbolcu Franculino Gluda Dju'nun transferi konusunda Midtjylland Kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Franculino Gluda Dju'nun transferine ilişkin kulübü Midtjylland ve futbolcunun kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Transferin mali detaylarına ilişkin ise açıklamada bilgi verilmedi.
Kaynak: ANKA