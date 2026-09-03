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Trabzonspor, Franculino Dju Transferini Resmen Açıkladı

Trabzonspor, Franculino Dju Transferini Resmen Açıkladı
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Trabzonspor, transfer sezonunun son gününde Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki forvet Franculino Gludo Dju ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, oyuncu için 17 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar ödeyecek, 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Dju, UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil edildi.

TRABZONSPOR, Midtjylland forması giyen Franculino Gludo Dju'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki forveti UEFA Konferans Ligi kadrosuna yetiştirdi.

Transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Trabzonspor'dan forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Franculino Gludo Dju'nun transferi konusunda Midtjylland kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu. Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki forveti UEFA Konferans Ligi kadrosuna yetiştirirken KAP açıklamasında da şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak beş yıla yayılmış 8 (Sekiz) taksit halinde 17.000.000.-EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir. Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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