Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanlarda teknik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu sabah 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanımız taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 9 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu

Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.