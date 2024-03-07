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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarlarının stada alınmasına dair karar verildi.

FENER TARAFTARI ALINMAYACAK

İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı verdi. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak

DEV MAÇ 17 MART'TA

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Mustafa Kaya:

:D:D naneyi zaten yedi fener taraftarı alınsa nolacaktiki civcivin sesi fazla cıkmaz .. galatasaraya Şampıyonluğu Hayırlı olsun trabzondan selamlar

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Bükücü:

Hamsi kafalılar korkmayın fazla acımayacak :))

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Şenol uzun:

Ulan embesiller istanbulda misafir takım seyicisi alındımı

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Selcuk Arslan:

Biz Fenerliler öcü değiliz tff gerçekten aklınız başınıza gelsin daha geçen hafta derbiyi taraftarlı oynattınız hiç mi kimse dürdüklemedi sizi, Fenerbahçe yada taraftar’dan korkmanıza gerek yok kim sizi ne yapsın ??????????????

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