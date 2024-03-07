Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarlarının stada alınmasına dair karar verildi.
FENER TARAFTARI ALINMAYACAK
İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı verdi. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
DEV MAÇ 17 MART'TA
Süper Lig'i 3. sırada bitirmek isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.