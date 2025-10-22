Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma çalışmasının ardından dar alan oyunu gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor