Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili takım, 2 günlük iznin ardından teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı.

Oyuncular, rondo çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.