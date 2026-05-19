Trabzonspor'a kupa finali öncesi 'tek yürek' çağrısı

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finali için tek yürek olma çağrısında bulundu.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun geride kaldığı belirtildi.

Sezon boyunca ortaya konulan eleştiriler, öneriler ve değerlendirmelerin gelecek sezonun yapılanması adına önemli bir rehber olacağına işaret edilen açıklamada, "Trabzonspor camiası, geçmişten bugüne her zaman ortak akıl ve güçlü aidiyet duygusuyla hareket etmiş, başarılarını da bu birlik ruhuyla elde etmiştir." denildi.

Sezon içerisinde herkesin farklı düşünce, beklenti ve eleştirilerinin olduğu aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak bugün, tüm bunları bir kenara bırakıp tek yürek olma günüdür. Önümüzde çok önemli bir Ziraat Türkiye Kupası finali bulunmaktadır. Böyle dönemlerde Trabzonspor camiasına yakışan, takımının yanında durmak, teknik heyete, yönetim kuruluna ve sahada mücadele eden futbolcularımıza moral vermektir. Bugün ihtiyaç duyulan şey ayrışmak değil, kenetlenmektir. Çünkü Trabzonspor, en büyük başarılarını inandığı, omuz omuza verdiği zaman elde etmiştir."

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı, final maçı öncesinde birlik olmaya, takımlarına destek vermeye ve Trabzonspor ruhunu en güçlü şekilde göstermeye davet edildi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya gelecek.