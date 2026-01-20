Haberler

Mathias Lovik, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Güncelleme:
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıkları kapsamında yeni transferi Mathias Lovik ile birlikte antrenman yaptı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen çalışmada ısınma, rondo ve taktik antrenmanları gerçekleştirildi.

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, yeni transfer Mathias Lovik, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
