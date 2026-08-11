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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde tesislerde dinamik ısınma, 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışmaları yaptı. Hazırlıklar yarın saat 18.00'deki antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 ve baskı organizasyonu çalışmaları gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı, taktik çalışmasının ardından sona erdi.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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