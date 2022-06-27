Trabzonspor'da herkesi şaşırtan ayrılık! Kulübün paylaştığı veda videosuna beğeni yağıyor - Haberler

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Trabzonspor'da herkesi şaşırtan ayrılık! Kulübün paylaştığı veda videosuna beğeni yağıyor

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz, bordo-mavili kulüpten ayrıldı. Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz için yapılan veda paylaşımında, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." denildi.

Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibinin önemli isimlerinden Egemen Korkmaz, kulüple yollarını ayırdı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER EGEMEN KORKMAZ"

Trabzonspor'dan Egemen Korkmaz için yapılan paylaşımda, "Formayı ruhuyla terletenler daima Fırtına'nın bir parçası olurlar... Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz." ifadeleri kullanıldı. Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'da herkesi şaşırtan ayrılık! Kulübün paylaştığı veda videosuna beğeni yağıyor

Haberler.com - Spor

Egemen Korkmaz Trabzonspor Spor Haberler

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