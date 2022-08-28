Trabzonspor'da Galatasaray maçına dakikalar kala deprem! 2 yıldız futbolcu kadrodan çıkarıldı
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Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas kadrodan çıkarıldı.
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcular dev mücadelede forma giyemeyecek.
ABDÜLKADİR VE BAKASETAS YOK
Trabzonspor'da ağrıları bulunan Abdülkadir Ömür ve Bakasetas, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. Bordo-mavililerde, Kopenhag maçı sonrası karın bölgesinde yaralanma tespit edilen Uğurcan Çakır da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
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