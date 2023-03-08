Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun yeniden başkanlığa aday olacağı iddia edildi

Trabzonspor'da yapılacak seçimler öncesi görevinden istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN ADAY OLMAYA KARAR VERDİ

Seçime giden Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu sürpriz bir karar alarak başkanlıktan istifa etmişti. Camiadan gelen baskılar sonrası Ağaoğlu'nun yapılacak seçimlerde yeniden aday olmaya karar verdiği iddia edildi.

RAKİBİ ERTUĞRUL DOĞAN OLACAK

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor başkanlığına yeniden aday olduğu kısa süre içerisinde resmen açıklayacak. Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıklamasının ardından, kısa bir süre önce başkan adayı olduğunu ilan eden kulübün mevcut asbaşkanı Ertuğrul Doğan ile seçimde rakip olacak.