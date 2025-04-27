Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 4-2 Geçti

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar

Goller: Dk. 7 Zubkov, Dk. 17 ve 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza ( Trabzonspor ), Dk. 27 Cordova, Dk. 45 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Malheiro ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 4-2 önde tamamladı.

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Banza'nın pasında ceza alanı sağ tarafında Zubkov'un şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yan direkten döndü. Dönen topla tekrar buluşan bu futbolcu, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Malheiro'nun sağ taraftan yerden pasında ceza alanı içinde Sikan'ın aktarmak istediği top, savunmadan döndü. Dönen topu Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

27. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kaleci Uğurcan'ın yerden hatalı pasında topla buluşarak ceza alanına giren Cordova, rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

31. dakikada Mendy'nin pasında ceza alanı sol çaprazından Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Banza'nın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti.

38. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Zubkov'un çıkardığı topu ceza alanı içinde Sikan, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gönderdi: 3-1.

44. dakikada Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanında arka direkte Visca, topa eliyle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada konuk takımda Hadergjonaj, kullandığı penaltıda topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere göndererek farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2.

45+4. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Sikan, kafayla arka direkteki Banza'ya gönderdi. Bu futbolcu da kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.