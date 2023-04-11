Trabzonspor, Beşiktaş maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor

Bu sezon hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan, zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takıma teknik direktör arayışını sürdürüyor. İhsan Derelioğlu yönetiminde ikinci maçına çıkacak olan bordo mavililer de, çalışmalarına bugün başlıyor.

Trabzonspor, istikrarsızlık, kötü saha sonuçları ve motivasyonsuzluğun gölgesinde sezonu bitirmeye çalışıyor. Süper Lig ve diğer tüm kulvarlarda hedefsiz kalınması, yeni başkan seçimi, 1 ayda iki teknik direktör değişimi yaşayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçına odaklanmaya çalışıyor. Orhan Ak ve sonrasında göreve gelen İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı son 3 maçta da mağlubiyet yaşayan bordo mavililer, ligin zorlu ekiplerinden Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde son oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında 2 gün izinli olan oyuncular, bugün yapılacak idmanla Beşiktaş mesaisine başlayacak.

Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vincenzo Montella'yı listesinin üst sıralarında tutan Başkan Doğan, Sergen Yalçın'la anlaşılamaması halinde sezon sonunda Montella ile masaya oturacak. Beşiktaş karşısında takımın başında yeni teknik direktör olmasını isteyen Başkan Doğan, hoca arayış mesaisini hızlandırırken, camianın huzursuzluğu nedeniyle, Sergen Yalçın veya farklı bir isimle uzlaşılması halinde Montella'yla görüşmek için beklemeyeceği belirtildi.