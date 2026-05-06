Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, rondo ile devam eden idmanın son bölümünde ise taktik çalıştı.
Trabzonspor, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar