Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, 9 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından çift kale maç yaptı. Antrenman sırasında futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü de kutlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bu arada, antrenmandan önce futbolculardan Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
