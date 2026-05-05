Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bu arada, antrenmandan önce futbolculardan Mustafa Eskihellaç'ın doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.