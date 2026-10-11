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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 83-80 yendi. İlk periyodu 25-16, devreyi 49-39 önde geçen bordo-mavili ekip, üçüncü periyotta fark 2 sayıya inse de son periyotta üstünlüğünü korudu.

SALON: Hayri Gür Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

TRABZONSPOR: Keene 11, Yiğit Arslan 19, Yeboah 10, Terry 3, Manek 12, Canaan 13, Caupain Jr 6, Hamm 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Rıdvan Öncel

PİZZABULLS BORDO BANDIRMA: Gordon 6, Okben Ulubay 13, Toure 10, Aldridge 6, Peterson 17, Maxhuni 2, Kadir Bayram 1, Berk Demir, Jefferson 6, Hankins 19

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 49-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Pizzabulls Bordo Bandırma'yı ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavili ekip, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, soyunma odasına 49-39 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı 2 sayıya kadar indiren konuk ekip karşısında Trabzonspor, son periyoda 68-66 üstün girdi. Çekişmeli geçen son periyotta skor avantajını koruyan bordo-mavili ekip, parkeden 83-80 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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