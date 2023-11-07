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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.