Haberler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu...

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Fenerbahçe maçında hepimizin gözleri önünde bir tiyatro seyrettik. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; bu müsabakanın hakemleriyle ilgili verilecek kararları yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum." - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Spor Haberler

title