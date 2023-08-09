Trabzonspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışması ve ayak tenisiyle çalışmalarını tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk haftasında 11 Ağustos Cuma günü Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Futbolcular, rondo çalışması ile süren idmanı ayak tenisiyle tamamladı.
Bordo-mavililer, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.