Trabzonspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonun ilk haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışması ve ayak tenisiyle çalışmalarını tamamladı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.