Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, amatör kulüplere malzeme yardım törenine katıldı

Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla amatör spor kulüplerine yönelik gerçekleştirilen malzeme yardımları kapsamında, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törene katıldı.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile kulüp başkanlarının da yer aldığı törende, bordo-mavili kulüp tarafından 92 amatör spor kulübüne malzeme yardımı desteğinde bulunuldu.

Törende, Başkan Ertuğrul Doğan'a kulüp yetkilileri tarafından Atatürk tablosu ile futbolcu Paul Onuachu'nun Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golün resmedildiği bir tablo hediye edildi. - TRABZON