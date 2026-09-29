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Trabzonspor, 10 Ekim'deki Samsunspor deplasmanına Thomas Reis ile hazırlanıyor

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Trabzonspor, 10 Ekim'deki Samsunspor deplasmanına Thomas Reis ile hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda rondo ve dar alan oyununun ardından çift kale maç yapıldı, bordo-mavililer yarın da çalışacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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