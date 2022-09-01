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Yusuf Yazıcı yeniden Trabzonspor'da! Özel uçakla İstanbul'a gelecek

Spor Haberleri

Trabzonspor, Lille forması giyen eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek milli futbolcu, Trabzonspor'un Ümraniyespor ile oynayacağı mücadeleyi tribünden takip edecek.

Maxi Gomez'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı da renklerine bağladı. Bordo-mavililer eski futbolcusunu 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Trabzonspor, Fransız ekibi Lille'den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağladı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek. Özel uçakla İstanbul'a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yusuf Yazıcı Trabzonspor Lille Spor Haberler

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