Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti
Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Energa Start Elblag'ı 30-29 yenmesine rağmen, ilk maçta aldığı 39-32'lik mağlubiyet nedeniyle elendi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Trabzon Ortahisar Belediyespor, Energa Start Elblag'ı 30-29 yendi. Trabzon ekibi, ilk maçta Polonya ekibine 39-32 mağlup olması nedeniyle elendi.
Beşirli Spor Salonu'nda Energa Start Elblag ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda daha etkili olan Trabzon Ortahisar Belediyespor, maçı 30-29 kazandı.
Energa Start Elblag oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor