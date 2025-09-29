Haberler

Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti

Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti
Trabzon Ortahisar Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Energa Start Elblag'ı 30-29 yenmesine rağmen, ilk maçta aldığı 39-32'lik mağlubiyet nedeniyle elendi.

Beşirli Spor Salonu'nda Energa Start Elblag ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzon Ortahisar Belediyespor'un 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili olan Trabzon Ortahisar Belediyespor, maçı 30-29 kazandı.

Trabzon Ortahisar Belediyespor, 2. tur ilk maçında Polonya temsilcisine 39-32 mağlup olması nedeniyle organizasyona veda etti.

Energa Start Elblag oyuncuları maç sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
