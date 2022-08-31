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Trabzonspor'lu Cornelius, 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu

Spor Haberleri

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Evald Cornelius 6 milyon euro karşılığında Kopenhag'a transfer oldu. Danimarka ekibi tarafından yapılan açıklamada transfer ile ilgili "Kulübümüz, Cornelius'un transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Milli futbolcu bugün Kopenhag'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Bordo-mavili ekipte transferi KAP'A bildirdi.

Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kopenhag'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kopenhag, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen takımının en etkili futbolcularından olmuştu. Çıktığı 42 maçta, 17 gol ve 3 asistle yıldızını parlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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