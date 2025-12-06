Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Güneysuspor'u 34-31 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta ilk yarıyı ev sahibi ekip önde kapatsa da, Trabzon ekibi ikinci yarıda oyunu kontrol ederek maçı kazandı. Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 34-31 yendi.
Güneysu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-17 önde kapattı.
İkinci yarıda kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçta Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-31 galip ayrıldı.
Maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor