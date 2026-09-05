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Tour of İstanbul 2026'da Üçüncü Etap Kazananı Pronskiy

Tour of İstanbul 2026'da Üçüncü Etap Kazananı Pronskiy
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Tour of İstanbul 2026'nın üçüncü etabını Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy kazandı. Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton üçüncü oldu. Yarış, yarın Beykoz'daki bireysel zamana karşı etabıyla sona erecek.

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışında üçüncü etabın kazananı, Kazak sporcu Daniil Pronskiy oldu.

Tarihi yarımadada altı turdan oluşan 86.2 kilometrelik Fatih-Fatih etabında, 16 takımdan 95 bisikletçi yarıştı.

Kazak bisikletçi Daniil Pronskiy'nin zirveye çıktığı etapta Büyük Britanyalı Callum Macleod ikinci, ABD'li Noah Shelton ise üçüncü oldu.

Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı, dördüncü günde 7,5 kilometrelik Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştirilecek Bireysel Zamana Karşı etabıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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