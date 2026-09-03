Haberler

Tour of İstanbul 2026: İlk Etap Vadic'in

Tour of İstanbul 2026: İlk Etap Vadic'in
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tour of İstanbul 2026'nın 165 km'lik ilk etabını Total Energies'ten Baptiste Vadic kazandı. Alexandre Balmer ikinci, Artem Fofonov üçüncü oldu. Vadic turuncu ve mavi formaları kazanırken, Fofonov beyaz, Mustafa Tekin yeşil formayı aldı. Yarışın ikinci etabı yarın Şile'de yapılacak.

Tour Of İstanbul 2026 bisiklet yarışında ilk etabın galibi Total Energies takımından Baptiste Vadic oldu.

Dört etaplık yarışın ilk gününde turun en uzun parkuru olan 165 kilometrelik Silivri-Çatalca geçildi. İlk sıraya Fransız takımı Total Energies sporcusu Baptiste Vadic alırken, İtalyan ekibi Solution Tech NIPPO Rali'den Alexandre Balmer ikinci, Kazakistan takımı XDS Astana Development Team'den Artem Fofonov üçüncülüğü elde etti.

??????? Tour Of İstanbul 2026'nın startı, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, genel sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve yönetim kurulu üyesi Onur Şahin tarafından verildi.

Tour of Istanbul'un zorlu ilk etabının ardından liderlik formaları da sahiplerini buldu.

Etabı kazanan Baptiste Vadic genel klasman lideri olarak turuncu formayı sırtına geçirdi. Fransız bisikletçi en iyi sprinter forması maviyi de kazanarak güne çifte mayoyla imza attı.

Etapta üçüncülüğünü elde eden 21 yaşındaki Artem Fofonov ise beyaz formanın, yani en iyi genç sürücü sıralamasının ilk sahibi oldu.

Mustafa Tekin'in tırmanış prim kapısındaki performansıyla hak ettiği yeşil formayı omuzlarına geçirmesi, Türk bisikletseverlerden alkış aldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve TBF Başkanı Emin Müftüoğlu ile yetkililer tarafından verildi.

Tour Of İstanbul'da ikinci etap yarın Şile'de yapılacak. Saat 10.50'de başlayacak etapta sporcular, 149.9 kilometrelik parkurda ter dökecek.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

Ahmet Davutoğlu ifadeye çağrıldı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı

Maskeli şüpheliye 'destek' için şehitleri hedef aldı! O da çocuk
İngiliz oyuncu kıyafetsizken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı