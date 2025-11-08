Haberler

Tottenham ve Manchester United Beraberliğiyle Ayrıldı

Güncelleme:
Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, evinde Manchester United ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda Manchester United öne geçti, fakat Tottenham son dakikalarında iki gol atarak öne geçti. Manchester United karşılaşmanın son dakikasında eşitliği sağladı.

Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Manchester United ile karşı karşıya geldi. Manchester ekibi, müsabakanın 32. dakikasında Bryan Mbeumo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım aradığı golleri son dakikalarda buldu. Ev sahibi takım, müsabakanın 84. dakikasında Mathys Tel'in kaydettiği golle eşitliği sağlarken, 90+1. dakikada da Richarlison ile 2-1 öne geçti. Manchester United ise 90+6. dakikada Matthijs de Ligt'ın attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi.

Manchester'da milli kaleci Altay Bayındır, yedek kulübesinde bekledi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 18'e çıkardı. Milli maçlar için verilecek aranın ardından Tottenham deplasmanda Arsenal ile oynayacak, Manchester United ise Everton'ı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
