Tottenham'ın stadındaki iftarda ezanı Türk imam okudu

Güncelleme:
Tottenham, stadında düzenlenen açık iftar etkinliği ile yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ezanı Türk imam okurken, topluluk çeşitliliği kutlandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imam okudu.

Tottenham Hotspur Vakfı tarafından yapılan paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz açık iftar etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Yerel topluluklarımızdaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, tüm inançlardan insanları bir araya getirdi; ramazan ayını geçirenler oruçlarını açma fırsatı bulurken, merak edenler de komşularıyla bağlantı kurma imkanı buldu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

