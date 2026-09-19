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Tottenham sahasında Aston Villa'ya 3-2 yenilerek 3. kez kaybetti

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Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham, sahasında Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Aston Villa puanını 4'e çıkarırken, henüz kazanamayan Tottenham 3. yenilgisini alıp 2 puanla düşme hattında kaldı.

Tottenham, Premier Lig'in 5. haftasında sahasında oynadığı Aston Villa'ya 3-2 mağlup oldu.

Premier Lig'in 5. haftasında Tottenham evinde Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Aston Villa'nın gollerini 45+4 dakikada Johan Manzambi, 67. dakikada Nicolas Jackson ve 79. dakikada Emi Buendia kaydederken, Tottenham'ın gollerini ise 86. dakikada Conor Gallagher ve 90+8. dakikada Jan Paul van Hecke attı.

Bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde eden Aston Villa puanını 4'e çıkardı.

Ligde henüz kazanamayan de Zerbi'nin öğrencileri ise 3. yenilgisini aldı ve 2 puanla düşme hattında kaldı. Öte yandan Kuzey Londra ekibi, bu sezonki ilk gollerini de Aston Villa karşısında attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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