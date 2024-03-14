Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi

Fenerbahçe, 3-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Belçika takımı Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkmayı başardı. Başkanı Ali Koç ise sezon başından beri Kadıköy'de izlemediği takımını bugün yalnız bırakmadı.

ALİ KOÇ TOTEMİNİ BOZDU

Normal zamanlarda maçlara gitmeyerek totem yaptığı bilinen Ali Koç, dün yaptığı açıklamada UEFA Başkanı Ceferin'in maça geleceğini ifade ederek zorunlu olarak stada geleceğini söylemişti.

FENERBAHÇE YENİLDİ

Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.