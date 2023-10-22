Topu resmen iğne deliğinden geçirdi! İrfan Can Kahveci'den 2 yıl sonra bir ilk
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Fenerbahçe'nin Hatayspor'u ağırladığı maçta İrfan Can Kahveci, 2 yıl aradan sonra frikikten gol atmayı başardı. 63. dakikada serbest vuruştan topu kaleci Erce'nin kapattığı köşeden ağlara gönderen Kahveci, en son 2 sene önce Konyaspor'a deplasmanda frikik golü atmıştı.
Fenerbahçe'nin sahasıda Hatayspor'u ağırladığı maçta Fenerbahçe'nin 4. golünü atan İrfan Can Kahveci, 2 yıl aradan sonra frikikten fileleri havalandırmayı başardı.
İĞNE DELİĞİNDEN GEÇİRDİ
63. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can kaleci Erce'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi ve durum 4-1 oldu.
İşte golün gelişimi;
Kaynak: Haberler.com / Spor