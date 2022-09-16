Topu kalçasına bilerek attı! Kadın muhabirin zor anları
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçlarında Shakhtar Donetsk ile Celtic karşı karşıya geldi. Maçtan önce yaşanan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Celtic'in kalecisi Joe Hart, ısınma sırasında topu bilerek kadın muhabirin kalçasına isabet ettirdi.
Celtic kalecisi Joe Hart, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında karşı karşıya geldiği Shakhtar Donetsk maçı öncesi olay bir harekete imza attı. Maç öncesi gelişmeleri aktaran kadın muhabirin kalçasına top atan Joe Hart, hareketinin ardından kameraya el salladı.
MİLYONLARCA TIKLANDI
Kadın sunucunun, kalçasına isabet eden topa karşı verdiği tepki sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez izlendi.
ÖZÜR DİLEDİ
Dış basınında ise Joe Hart'ın yaptığı bu hareket pek iyi karşılanmadı. Polonya basını haberi 'Taciz etti' kelimeleri ile gündeme taşıdı. Ağır eleştirilerin odağında kalan Celtic file bekçisi Hart, özür dilemek zorunda kaldı. Görüntüyü izleyen bazı kullanıcılar ise "Bir kaleci için fena bir atış değil " yorumlarında bulundu.