Toprak Razgatlıoğlu, WSBK'da Üçte Üç Yaptı ve Liderliği Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında düzenlenen üç yarışın tamamını kazanarak genel klasmanda liderliği Bulega'nın elinden aldı ve puanını 345'e yükseltti.

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İngiltere'de düzenlenen yedinci ayağında üç yarışın tamamını kazanarak hafta sonunu zirvede tamamladı. Milli sporcu, genel klasmanda liderliği Bulega'nın elinden aldı.

Donington Park Pisti'nde hafta sonu boyunca koşulan üç yarışı da kazanan Red Bull sporcusu, bu pistte üst üste ikinci kez üçte üç yaptı.

Cumartesi günü ilk ana yarışta damalı bayrağı en önde gören Razgatlıoğlu, bu sabah düzenlenen Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü.

Razgatlıoğlu, bu sonuçlarla birlikte genel klasmandaki puanını 345'e yükseltti. En yakın rakibi Bulega'ya dört puan fark atarak liderliği eline alan Razgatlıoğu, şampiyona sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı

Günler sonra ortaya çıktı: Pezeşkiyan resmen ölümden dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor, koparması cüzdanı yakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.