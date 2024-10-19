Üye Girişi
Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının ilk yarışında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, ikinci kez zirveye oturdu.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Sezonun son ayağının ilk yarışında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 2. sırada geçmeyi başardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

ünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega yarışı kazansa da puan farkını 37'nin üstünde tutan Milli motosikletçi, yarın gerçekleştirilecek olan yarışların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğu garantiledi.

2. ŞAMPİYONLUĞU

WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırdı. Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu, ikinci kez Dünya Superbike şampiyonu oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya Dünya Spor

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500

Yorumlar (3)

T.C. GÖKBÖRÜ:

Helal olsun kardeşim gurur duyuyorum senin adınada sende evlatlarından hayır gör inşallah

8
0
yanıtYanıtla
hep ters:

helal olsun

6
0
yanıtYanıtla
isa yatar:

Vay be çok başarılı gerçekten tebrikler

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.