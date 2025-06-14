Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Zirveye Yerleşti
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabında kazandığı birincilikle Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci sporcu oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabının ilk yarışını zirvede tamamlayarak Dünya Superbike Şampiyonası'nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya ev sahipliği yapılıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, superpole sıralama seansında 1: 31.856'lık derecesiyle Nicolo Bulega'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Toprak, Nicolo Bulega'nın aldığı üç sıra ceza sonrası yarışa ilk sıradan başladı. Yarışın son bölümüne kadar Toprak ile Bulega arasındaki fark yarım saniyenin altına inse de son tura girilirken, milli motosikletçi farkı 0.556'ya çıkardı. Toprak, finişi ilk sırada geçerken Nicolo Bulega ikinci ve Danilo Petrucci üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 64. zaferini elde ederek Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin en çok yarış kazanan ikinci ismi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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