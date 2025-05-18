Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da Superpole Yarışını Kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında superpole yarışını da kazanarak Çekya'da 2'de 2 yaptı.

WSBK'da sezonun beşinci etabında Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde bugün yapılacak ikinci yarış öncesinde superpole mücadelesi gerçekleştirildi.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10 turluk superpole yarışını da kazanarak bugünkü ana yarışa birinci sıradan başlama hakkı elde etti. Toprak ayrıca bu sonuçla genel klasmanda 227 puanla birinci olan Nicolo Bulega ile puan farkını 26'ya indirdi.

Çekya'da superpole yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir Ducati sürücüsü İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı. Hafta sonunun dün koşulan Çekya'daki ilk yarışıta ilk 3'teki sıralama böylece superpole yarışında da gerçekleşti.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla superpole yarışını 16. sırada tamamladı.

Toprak ve Bahattin, bugün TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.