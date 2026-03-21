MotoGP'nin Brezilya'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 18. oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Brezilya Grand Prix sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada yer alarak mücadeleyi tamamladı. Yarışta birinci sırayı İspanyol sürücü Marc Marquez aldı.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19: 41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.