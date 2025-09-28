Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da İkinci Oldu ve WSBK Rekorunu Egale Etti

TOPRAK Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Aragon etabındaki ikinci ana yarışı ikincilikle tamamladı. Yarışa İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başlayan Razgatlıoğlu, ikinci ana yarışta podyumun ikinci basamağını elde etti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 10'uncu durağı olan İspanya etabının ikinci günü de geride kaldı. Aragon'daki ikinci günde superpole yarışını 2'nci sırada tamamlayan sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği yarışta Bulega ile kıran kırana bir mücadele veren sporcu, damalı bayrağı ikinci sırada geçen isim oldu.

Podyumun üçüncü basamağını ise İspanyol pilot Alvaro Bautista elde etti.

Bu hafta kariyerinde ilk kez Aragon'daki zaferine ulaşan Toprak, aynı zamanda üst üste 13'üncü galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. Puanını 523'e çıkaran Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken Bulega ile arasındaki fark ise 36 puan oldu.