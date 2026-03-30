Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin ABD'deki 3. etabını 15. sırada bitirdi
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü etabı olan ABD Grand Prix'sinde Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 15. sırada yer aldı ve MotoGP'deki ilk puanını topladı. Yarışı İtalyan pilot Marco Bezzecchi kazandı.
Sezonun üçüncü yarışı, Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, 40 dakika 50.653 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada bitirerek bu sezon üst üste 3. galibiyetini aldı.
Yarışı liderin 25.549 saniye gerisinde tamamlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 1 puan toplayarak MotoGP'deki ilk puanını aldı.
Sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'si 26 Nisan'da koşulacak.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi (İtalya): 81 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 77
3. Pedro Acosta (İspanya): 60
4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 50
5. Marc Marquez (İspanya): 45