Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'ye Adım Atıyor

Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'ye Adım Atıyor
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de mücadele edecek. İki kez Superbike dünya şampiyonu olan Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak ve bu alanda boy gösteren ilk Türk olacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonu itibarıyla MotoGP'de yarışacak.

Kariyerinde 2 kez Superbike dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, yükselişini sürdürüyor. Milli motosikletçi, 2026'dan itibaren Pramac Yamaha takımıyla birlikte MotoGP'de yarışmaya başlayacak.

Razgatlıoğlu, böylelikle MotoGP seviyesinde boy gösteren ilk Türk motosikletçi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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