Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu Oldu!

Güncelleme:
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda üçüncü kez dünya şampiyonu olarak bu unvanı kazanan ilk Türk sporcu oldu. Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun son etabında zirveye çıkmayı başardı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3. kez zirvede yer alarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

Toprak, geçen yıl Jerez Pisti'nde 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2025 dünya şampiyonluğuna da bu pistte ulaştı. Ay-yıldızlı şampiyon üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak, tarihi başarıya imza attı.

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, 2025 dünya şampiyonu olmayı da başararak Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu unvanını da aldı.

7 yaşından beri motosikletin üstünde

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası kariyerini sürdüren 28 yaşındaki Toprak, 7 yaşından beri motosiklet kullanıyor.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz yarışçı Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğuna ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla ulaşırken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

2025'te de dünya şampiyonu olan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

Kariyerinde 78 kez birinci, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü

Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 258 yarışta mücadele eden Toprak, 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti.

Kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu. Ay-yıldızlı şampiyon, 2025 sezonunda ise 21 galibiyet, 9 ikincilik ve 20 tur en iyi zamanlama başarısı gösterdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 8. yılına giren Toprak, 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ve 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZR-M1 ile anlaştı.

MotoGP'de yarıştığında Toprak, Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını da kayıtlara yazdıracak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
