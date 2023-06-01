Tomarzalı Gençler Yeni Spor Dalları ile Tanıştı

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü '3'den 93'e Spor' sloganıyla gençleri yeni spor dalları ile tanıştırdı. Tomarza ilçesine kısa süre önce açılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri sayesinde sporun hemen hemen her dalı ile tanışan Tomarzalı gençler, derslerinden arta kalan vakitlerini spor yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü '3'den 93'e Spor' sloganıyla gençleri yeni spor dalları ile tanıştırdı.

Tomarza ilçesine kısa süre önce açılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri sayesinde sporun hemen hemen her dalı ile tanışan Tomarzalı gençler, derslerinden arta kalan vakitlerini spor yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç; "Şuana kadar yapılan 3'den 93'e Spor sporu çok önemli noktalara gelindi. Bunun devamı da gelecek. Sporu ve sporcuyu severek, daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Gerek salon sporları gerek saha sporları olsun her alanda ihtiyaç duyulan malzemeler çocuklarımız için temin etmeye devam edeceğiz. Aşkla, şevkle, yorulmadan çalışarak bu projenin hedeflerine adım adım ulaşacağız. Öte yandan; polis okulu sınavları, askeri okul sınavları, Milli Savunma Üniversitesi, BESYÖ vb. gibi sınavlara öğrencilerimizi yine hazırlıyoruz" dedi. - KAYSERİ