Tolga Özbek, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Tolga Özbek, serbest stil 61 kiloda Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Tolga Özbek şampiyonada Kazakistanlı Merey Bazarbayev'i 11-6, Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev'i 6-4 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
