Tolga Özbek, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Tolga Özbek, serbest stil 61 kiloda Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek bronz madalya kazandı.

SIRBİSTAN'IN Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tolga Özbek, Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Tolga Özbek şampiyonada Kazakistanlı Merey Bazarbayev'i 11-6, Azerbaycanlı Ceyhun Allshverdiyev'i 6-4 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya mağlup olan milli güreşçi, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Erdal Shukri Galip'i 11-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
