TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece'yi 93-86 Mağlup Etti
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, sahasında Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör
TOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2
ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-21
DEVRE: 43-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69
BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.