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TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece'yi 93-86 Mağlup Etti

TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece'yi 93-86 Mağlup Etti
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Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, sahasında Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Çisil Güngör

TOFAŞ: Alex Perez 27, Marcquise Reed 24, Uros Trıfunovıc 15, Yiğitcan Saymir 9, O B'rıen 6, Berk Demir 4, Kris Bankston 4, Tolga Geçim 2, Trevor Thompson 2

ONVO BÜYÜKÇEKMECE: Martynas Sajus 22, Evan Bruınsma 15, Yannıck Ayrton Franke 14, Jermaıne Love 14, Emircan Koşut 10, Erdi Gülaslan 8, Mıchael Earl Gılmore 3

1'İNCİ PERİYOT: 24-21

DEVRE: 43-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-69

BASKETBOL Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Onvo Büyükçekmece'yi 93-86'lık skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Yerel Haberler Büyükçekmece Basketbol Güncel Tofaş Spor

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