Tofaş, Fenerbahçe Beko'yu Zorlanarak Geçti

Tofaş, Fenerbahçe Beko'yu Zorlanarak Geçti
Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde sezonun açılış maçında Tofaş, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti. Karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu.

SALON: Tofaş

HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

TOFAŞ: M. Blazevic 21, Yiğitcan S. 16, Kidd L. 14, J. Thomasson 9, H. Besson 6, T. Geçim 5, A. Perez 4, M. Lewis 2, Ö. Cengiz 2, I. Whaley 1

FENERBAHÇE BEKO: H.T. Talen 24, A. Bacot 10, D. Hall 10, O. Bitim 9, B. Colson 8, M. Birsen 7, M. Mahmutoğlu 5, N. Melli 3, B. Boston 2

1'NCİ PERİYOT: 18-18

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-61

BASKETBOL Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 80-78 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
