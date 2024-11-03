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TOFAŞ, Bursaspor'u 94-71 Maglup Etti

TOFAŞ, Bursaspor'u 94-71 Maglup Etti
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BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, evinde Bursaspor Basketbol takımını 94-71'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4

BURSASPOR BASKETBOL: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 44-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-52

BASKETBOL Süper Ligi'nin 5'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bursaspor Basketbol'u 94-71'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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