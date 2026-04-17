Beşiktaş GAİN: 84-98
Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, 27. haftada sahasında Beşiktaş GAİN'e 98-84 yenilerek önemli bir maçı kaybetti.
STAT: TOFAŞ
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Hugo Besson 22, Sadık Emir Kabaca 19, Alex Perez 16, Özgür Cengiz 9, Furkan Korkmaz 8, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Emirhan Serbest 1
BEŞİKTAŞ GAİN: Vitto Brown 17, Ante Zizic 14, Brynton Lemar 11, Devon Dotson 11, Conor Morgan 10, Matt Thomas 10, Jonah Mathews 9, Berk Uğurlu 6, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2
1'NCİ PERİYOT: 25-29
DEVRE: 39-51
3'NCİ PERİYOT: 69-71
